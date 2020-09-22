В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

Алина Рашевская Жизнь города 10:00, 22.09.2020

По состоянию на утро 22 сентября в Днепре коронавирусом заразились 2806 человек, 252 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1272 человека. 308 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1313 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 45 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы.

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Днепр Жизнь города

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