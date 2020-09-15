В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

Алина Рашевская Жизнь города 10:02, 15.09.2020

По состоянию на утро 15 сентября в Днепре коронавирусом заразились 2040 человек, 110 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 727 человек. 250 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1313 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 38 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус.

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Днепр Жизнь города

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