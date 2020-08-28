В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

По состоянию на утро 28 августа в Днепре коронавирусом заразились 1186 человек, 42 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 380 человек. 170 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 806 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 24 летальных случаев, три из них – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что ванная комната может быть потенциально опасным местом в квартире, где может быть обнаружен коронавирус.