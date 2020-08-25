В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

По состоянию на утро 25 августа в Днепре коронавирусом заразились 1097 человек, 16 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 391 человек. 185 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 706 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 19 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом. Им стал 33-летний местный житель, заболевший второй раз через 4,5 месяца после первого случая COVID-19.

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