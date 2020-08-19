В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

Алина Рашевская Жизнь города 10:13, 19.08.2020

По состоянию на утро 19 августа в Днепре коронавирусом заразились 956 человек, 40 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 271 человек. 129 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 685 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 18 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине, которая побила абсолютный рекорд по суточному приросту случаев коронавируса, сместились центры распространения этой болезни. Кроме традиционно столицы страны, в лидеры выбилась еще и Харьковщина.

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Днепр Жизнь города

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