В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса. 112.ua
По состоянию на утро 19 августа в Днепре коронавирусом заразились 956 человек, 40 из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находится 271 человек. 129 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 685 жителям Днепра.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 18 летальных случаев.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине, которая побила абсолютный рекорд по суточному приросту случаев коронавируса, сместились центры распространения этой болезни. Кроме традиционно столицы страны, в лидеры выбилась еще и Харьковщина.
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