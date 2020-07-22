В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

По состоянию на утро среды, 22 июля, в Днепре зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получили 611 днепрян. На данный момент с недугом борются 97 жителей города, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся трое пациентов. 12 человек ожидают результатов исследования в 21 больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 12 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтверждены 60 995 случаев коронавирусной инфекции. Из них 829 – обнаружены за прошедшие сутки.