В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

Алина Рашевская Жизнь города 11:51, 22.04.2020

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Днепре зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Количество заразившихся в разы превысило стабильный суточный показатель в Днепре – 1-2 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов.

В то же время за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у девяти жителей области. Как сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета, в Кривом Роге диагноз подтвердился у пяти человек, в Никополе с недугом борются трое горожан. В Широковском районе – плюс один заболевший.

Коронавирус на Днепропетровщине
dagpravda.ru

Всего на Днепропетровщине лабораторно подтвердили 150 случаев COVID-19. С начала эпидемии обследовали более трех тысяч жителей области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что десятимиллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с самой большой вспышкой коронавируса в стране. Сейчас в Харбин не пускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Живется жутко, в долгах как в шелках!" Украинцы упрекнули Зеленского за "эпоху бедности"

Сколько стоит жизнь украинских медиков? Надбавку за COVID-19 насчитывают поминутно, а денег нет даже на прежнюю зарплату

"С РФ можно договариваться": "слуга" заявил, что Зеленский "сшивает" Украину

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

На Киевщине в общежитии – вспышка COVID-19: десятки зараженных, двое погибших