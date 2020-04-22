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22 апреля • обновлено в 12:03
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Алина Рашевская
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В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: свежая статистика

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По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Днепре зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Количество заразившихся в разы превысило стабильный суточный показатель в Днепре – 1-2 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов.

В то же время за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у девяти жителей области. Как сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета, в Кривом Роге диагноз подтвердился у пяти человек, в Никополе с недугом борются трое горожан. В Широковском районе – плюс один заболевший.

Коронавирус на Днепропетровщине

Коронавирус на Днепропетровщине

dagpravda.ru

Всего на Днепропетровщине лабораторно подтвердили 150 случаев COVID-19. С начала эпидемии обследовали более трех тысяч жителей области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что десятимиллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с самой большой вспышкой коронавируса в стране. Сейчас в Харбин не пускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Днепр Жизнь города

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    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

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