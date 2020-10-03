В Днепре зафиксировали вспышку COVID-19: больше 300 заболевших за сутки

София Закревская Жизнь города 10:00, 3.10.2020

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Днепре коронавирусом заразились 4 650 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 334 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 2 448 человек. 324 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 202 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 63 летальных случая COVID-19, один – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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