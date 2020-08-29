В Днепре зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

По состоянию на утро субботы, 29 августа, в Днепре коронавирусом заразились 1240 человек, 54 из них – за последние сутки – новый антирекорд для города.

На данный момент на лечении находятся 413 человек. 189 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 827 жителям Днепра.

С начала пандемии в Днепре зафиксировано 24 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине установлен новый рекорд по количеству больных COVID-19. Коронавирусом за сутки заразился 2481 человек.