В Днепре зафиксировали новую смерть от коронавируса

Жизнь города 12:20, 1.08.2020

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Днепре зафиксировали 4 новых случая заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получили 711 жителей города. На данный момент с недугом борются 138 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся четверо пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. За все время пандемии в Днепре зафиксировано 14 летальных случаев, один из них – за последние сутки.

Шестеро днепрян ожидают результатов исследования в 21-й больнице. Победили коронавирус уже 573 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепропетровская область и Днепр попали в "зеленую" карантинную зону.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"А на фото они улыбаются..." Что известно о героях, погибших на Донбассе в июле

Гнали с пляжа под крики "Ганьба!" В сеть попали новые видео с побитым "слугой" Одарченко

У Порошенко требуют внеочередного заседания Рады из COVID-19 в Украине

Скандальную Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ. Документы

Работают в частной охране и летели в Турцию: в Кремле выдали свою версию о вагнеровцах