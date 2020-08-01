В Днепре зафиксировали новую смерть от коронавируса

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Днепре зафиксировали 4 новых случая заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получили 711 жителей города. На данный момент с недугом борются 138 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся четверо пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. За все время пандемии в Днепре зафиксировано 14 летальных случаев, один из них – за последние сутки.

Шестеро днепрян ожидают результатов исследования в 21-й больнице. Победили коронавирус уже 573 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепропетровская область и Днепр попали в "зеленую" карантинную зону.