В Днепре зафиксировали больше 200 новых больных COVID-19

По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Днепре коронавирусом заразились 6 266 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 226 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 3 554 человека. 394 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 712 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 76 летальных случаев COVID-19, один – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 728 – обнаружены за прошедшие сутки.