В Днепре зафиксировали 13 летальных случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро субботы, 17 октября, в Днепре коронавирусом заразились 7 836 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 211 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 404 человека. 404 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 432 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 129 летальных случаев COVID-19, 13 – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине впервые зафиксировали больше 6,4 тысяч новых больных COVID-19. Инфицированы уже 293 тысячи украинцев.