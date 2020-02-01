В Днепре задержали водителя с десятками доз наркотика и кастетом. Фото

В субботу, 31 января, в Днепре патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, в котором нашли наркотики.

У водителя и пассажира автомобиля нашли 29 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Автомобиль был задержан на улице Леваневского. У автомобиля не работала подсветка номерного знака. Во время общения с полицейскими водитель и пассажир заметно нервничали. Патрульные решили провести поверхностную проверку.

Задержан водитель с десятками доз наркотика и кастетом Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Задержан водитель с десятками доз наркотика и кастетом Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Задержан водитель с десятками доз наркотика и кастетом Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Водитель и пассажир показали им содержимое карманов и пачки сигарет. Там и оказались слип-пакеты. Также в автомобиле полицейские обнаружили предмет, похожий на самодельный кастет.

Для фиксирования данного правонарушения на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили нарушителей в Чечеловское отделения полиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре поймали мужчину, который избил медработника скорой помощи. Его удалось найти в ходе розыскных мероприятий.

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