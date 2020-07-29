В Днепре медику больницы имени Мечникова, который переболел на COVID-19, отказали в денежной компенсации.

Такое решение принял Фонд социального страхования Украины в Днепропетровской области. Об этом пострадавший врач-реаниматолог сообщил на своей странице в Facebook.

Дмитрий Макаров работает в больнице имени Мечникова, он – заведующий отделением анестезиологии для оказания экстренной медицинской помощи. С самого начала пандемии COVID-19 он был на передовой борьбы с заболеванием. Коронавирусом медик переболел еще в июне.

После того, как врач получил два отрицательных теста на COVID-19 и болезнь осталась позади, пришло время получать компенсацию, которую государство обещало заразившимся медикам. Несмотря на то, что во время работы Дмитрий постоянно оказывал помощь больным коронавирусом, в выплате ему отказали.

Соответствующее решение принял страховой агент Фонда социального страхования. В подписанном им документе сказано, что врач-реаниматолог больницы имени Мечникова не был занят в ликвидации эпидемии коронавируса и не лечил пациентов с COVID-19.

В Днепре заболевшему коронавирусом медику отказали в компенсации Facebook / Дмитрий Макаров

На месте работы медика якобы не было вредных и опасных факторов, что подтвердила аттестация рабочего места. Таким образом, сотрудник Фонда соцстрахования решил, что заражение медика коронавирусом не обусловлено его местом работы, в связи с чем компенсация ему не положена.

Заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев был возмущен таким решением. Он обратился к руководству Фонда, после чего там обещали провести проверку данного инцидента.

"Очень хочется надеяться, что это непрофессиональные действия именно эксперта, а не спланированные действия фонда для искусственного снижения профзаболеваемости среди медиков", – написал Толубаев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом.