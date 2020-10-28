В Днепре за сутки зафиксировали шесть летальных случаев COVID-19

По состоянию на утро среды, 28 октября, в Днепре коронавирусом заразились 10 094 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 179 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 520 человек. 456 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 5 574 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 164 летальных случая COVID-19, шесть – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что коронавирусом в Украине заразились еще 7,5 тысяч человек. От COVID-19 в стране умерли уже 6 755 человек.