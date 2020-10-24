В Днепре за сутки зафиксировали пять летальных случаев COVID-19

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Днепре коронавирусом заразились 9 345 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 192 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 636 человек. 377 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Одиннадцать заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 4 709 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксирован 151 летальный случай COVID-19, пять – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что COVID-19 в Украине снова заболели более 7 тысяч человек. По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции.