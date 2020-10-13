В Днепре за сутки зафиксировали 11 летальных случаев COVID-19

София Закревская Жизнь города 10:00, 13.10.2020

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Днепре коронавирусом заразились 6 879 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 226 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 3 808 человек. 470 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 071 жителю Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 103 летальных случая COVID-19, одиннадцать – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19. Возглавили рейтинг один город и две области.

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Днепр Жизнь города

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