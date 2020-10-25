В Днепре за сутки выявили почти 200 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Днепре коронавирусом заразились 9 544 человека, 199 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 4 392 человека. 400 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 5 152 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксирован 151 летальный случай COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Харьковщина подтвердила статус эпицентра COVID-19 в Украине.