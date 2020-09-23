В Днепре за сутки выявили почти 200 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро среды, 23 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3004 человека, 198 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1424 человека. 325 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1580 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксировано 46 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за сутки установили два рекорда по COVID-19.