В Днепре за сутки выявили почти 150 новых случаев коронавируса . Коллаж

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 1 682 человека, 143 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 637 человек. 262 пациента получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 045 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксировано 33 летальных случая COVID-19.

Как сообщил начальник Департамента здравоохранения Днепра Андрей Бабский на своей странице в Facebook, в городе нет новой вспышки заболеваемости коронавирусом. Причина такого прироста заболевших – задержка результатов анализов на COVID-19, которые ждали из лаборатории больницы имени Мечникова.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что количество больных COVID-19 в Украине пересекло 140 тысяч. Коронавирусом за сутки заразились 2 411 человек.

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