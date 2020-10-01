В Днепре за сутки выявили более 200 новых случаев коронавируса

Алина Рашевская Жизнь города 10:00, 1.10.2020

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Днепре коронавирусом заразились 4 093 человека, 212 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1 960 человек. 308 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 079 жителям Днепра. С начала пандемии в Днепре зафиксировано 60 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в стране приближается к рекордному показателю.

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Днепр Жизнь города

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