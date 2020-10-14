В Днепре за сутки увеличилось количество летальных случаев COVID-19

По состоянию на утро среды, 14 октября, в Днепре коронавирусом заразились 7 235 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 356 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 099 человек. 459 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 136 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 109 летальных случая COVID-19, шесть – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что команда вирусологов провела доклинические испытания эффективности таких препаратов, как гидроксихлорохин и фавипиравир, в борьбе с коронавирусом.