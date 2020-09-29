В Днепре за сутки полторы сотни человек заболели COVID-19

По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3 708 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 163 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1 734 человека. 372 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 974 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 58 летальных случаев COVID-19, один – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что реальное количество умерших от коронавирусной инфекции, скорее всего, выше, чем в официальных данных. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.