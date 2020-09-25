В Днепре за сутки больше сотни человек заболели коронавирусом

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 3297 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 167 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 1530 человек. 354 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, из них шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1767 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 49 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста тяжелых больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.