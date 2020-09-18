В Днепре за сутки около сотни человек заболели коронавирусом

София Закревская Жизнь города 10:00, 18.09.2020

По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2 320 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 98 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 884 человека. 274 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 436 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 40 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что коронавирусом в Украине за сутки заразились 3 228 человек. Скончались от болезни еще 68 пациентов, выздоровели – 1 573.

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Днепр Жизнь города

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