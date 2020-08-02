В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

Алина Рашевская Жизнь города 09:45, 2.08.2020

По состоянию на утро 2 августа в Днепре официально зарегистрировали 711 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 573 человека.

На данный момент на лечении находятся 138 днепрян. 72 пациента получают его стационарно.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 14 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Кравчук заявил о необходимости привлечения США к переговорам по Донбассу

Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет: в Украине ужесточат требования

В Сумах подростки изнасиловали 6-летнего мальчика: люди подняли бунт

Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появилась новая версия событий. Видео

Украина не может разорвать отношения с Россией: Кулеба назвал причину