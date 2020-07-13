В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 13 июля в Днепре официально зарегистрировали 546 случаев COVID-19.

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За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 482 человека.

На данный момент на лечении находятся 64 человека. 34 пациента получают его стационарно.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 13 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 194 667 новых инфицированных.