В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

София Ковнир Жизнь города 09:08, 10.06.2020 Обновлено: 09:09, 10.06.2020

По состоянию на утро 10 июня в Днепре официально зарегистрировали 450 случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 301 человек.

Коронавирус
Euronews

На данный момент на лечении находятся 149 человек. 46 пациентов получают его стационарно. Пятеро заболевших – в тяжелом состоянии, из них четверо подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

На Ривненщине высыпали тонны мусора с использованными тестами на COVID-19

Аваков попросил выделить 2,5 млрд на доплаты подразделениям МВД. Документ

Зеленский назвал войну на Донбассе "лабиринтом" и ответил критикам

В Украине резко вырастет абонплата на газ: сколько теперь будем платить и как изменятся цены

В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии: ранены 10 военных