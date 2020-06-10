В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 10 июня в Днепре официально зарегистрировали 450 случаев COVID-19.

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За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 301 человек.

Коронавирус Euronews

На данный момент на лечении находятся 149 человек. 46 пациентов получают его стационарно. Пятеро заболевших – в тяжелом состоянии, из них четверо подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.