В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 3 июня в Днепре официально зарегистрировали 427 случаев COVID-19.
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За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 242 человека.
На данный момент на лечении находятся 185 человек. 54 пациента получают его стационарно. Пятеро заболевших – в тяжелом состоянии, троих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире почти достигло отметки 6,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 115 тысяч человек.