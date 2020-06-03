В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 3 июня в Днепре официально зарегистрировали 427 случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 242 человека.

Коронавирус в Днепре 5 канал

На данный момент на лечении находятся 185 человек. 54 пациента получают его стационарно. Пятеро заболевших – в тяжелом состоянии, троих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире почти достигло отметки 6,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 115 тысяч человек.