В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 3 июня в Днепре официально зарегистрировали 427 случаев COVID-19.
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За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 242 человека.
Коронавирус в Днепре
5 канал
На данный момент на лечении находятся 185 человек. 54 пациента получают его стационарно. Пятеро заболевших – в тяжелом состоянии, троих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире почти достигло отметки 6,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 115 тысяч человек.
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