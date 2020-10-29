В Днепре за сутки коронавирусом заразились более 180 человек

По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Днепре коронавирусом заразились 10 278 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 184 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 387 человек. 495 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 5 891 жителю Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 169 летальных случаев COVID-19, пять – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на утро четверга, 29 октября, в Украине официально подтверждены 370 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 342 – обнаружены за прошедшие сутки.