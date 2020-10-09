В Днепре за сутки коронавирусом заболели больше 360 человек

По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Днепре коронавирусом заразились 6 040 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 367 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 3 338 человек. 339 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 702 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 75 летальных случаев COVID-19, два – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине за сутки обнаружили более 5,8 тысяч случаев COVID-19. На утро пятницы, 9 октября, официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции.