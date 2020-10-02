В Днепре за сутки коронавирусом заболели больше 200 человек

По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Днепре коронавирусом заразились 4 316 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 223 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 2 244 человека. 382 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 2 135 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 62 летальных случая COVID-19, два – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в клинике Днепра произошла утечка личных данных, включая результаты тестов на COVID-19. В сеть попала информация о сотрудниках и пациентах медучреждения.