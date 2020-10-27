В Днепре за сутки коронавирусом заболели более 200 человек

По состоянию на утро вторника, 27 октября, в Днепре коронавирусом заразились 9 915 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 210 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 702 человека. 461 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 5 213 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 158 летальных случаев COVID-19, семь – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Американский колледж радиологов не рекомендует использовать КТ для первичной диагностики коронавируса.