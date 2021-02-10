В Днепре за несколько минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

Депутаты городского совета Днепра за считанные минуты сократили 655 сотрудников районных администраций и департаментов.

Решение было принято на сессии 10 февраля голосами большинства присутствующих в зале. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, учитывая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше", – написал он.

Ранее чиновник пояснил, что сокращения связаны в том числе с объединениями некоторых коммунальных предприятий, освобождением "лишнего административного персонала" или ликвидацией дублирующего функционала, или же с заменой "перекладывания бумаг на цифровые технологиями".

Филатов пообещал предоставить горожанам "исчерпывающие объяснения по каждому конкретному случаю". Тогда как уволенным из госучреждений людям по возможности – альтернативное трудоустройство и соблюдение их трудовых и социальных прав.

Местное издание dnepr.info подчеркивает, что больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровского (31) районов.

В инспекции по вопросам труда и занятости населения под сокращение попали 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета – 29. Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета уволил из штата 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета – 4.

Сессия горсовета Днепра dnepr.info

Отмечается, что сокращение работников госаппарата стало вторым этапом оптимизации структуры городского хозяйства. На первом в Днепре укрупнили городские медицинские учреждения. Далее под оптимизацию попадут библиотеки, дворцы культуры, спортивные школы и тому подобное.

Руководство мэрии Днепра убеждено, что такие меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен", которые обещают направить на развитие городской инфраструктуры.

Пост мэра Днепра Facebook Borys Filatov

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре, в соответствии с медреформой, взялись реорганизовать часть медицинских учреждений. Появился список учреждений, которые объединят в городе.