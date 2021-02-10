В Днепре за несколько минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

Депутаты городского совета Днепра за считанные минуты сократили 655 сотрудников районных администраций и департаментов.

Решение было принято на сессии 10 февраля голосами большинства присутствующих в зале. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, учитывая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше", – написал он.

Ранее чиновник пояснил, что сокращения связаны в том числе с объединениями некоторых коммунальных предприятий, освобождением "лишнего административного персонала" или ликвидацией дублирующего функционала, или же с заменой "перекладывания бумаг на цифровые технологиями".

Филатов пообещал предоставить горожанам "исчерпывающие объяснения по каждому конкретному случаю". Тогда как уволенным из госучреждений людям по возможности – альтернативное трудоустройство и соблюдение их трудовых и социальных прав.

Местное издание dnepr.info подчеркивает, что больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровского (31) районов.

В инспекции по вопросам труда и занятости населения под сокращение попали 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета – 29. Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета уволил из штата 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета – 4.

Отмечается, что сокращение работников госаппарата стало вторым этапом оптимизации структуры городского хозяйства. На первом в Днепре укрупнили городские медицинские учреждения. Далее под оптимизацию попадут библиотеки, дворцы культуры, спортивные школы и тому подобное.

Руководство мэрии Днепра убеждено, что такие меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен", которые обещают направить на развитие городской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре, в соответствии с медреформой, взялись реорганизовать часть медицинских учреждений. Появился список учреждений, которые объединят в городе.