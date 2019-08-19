В Днепре взлетят цены на проезд в транспорте: названы сроки

В Днепре еще с 3 августа планировали повысить стоимость проезда в электротранспорте. Но суд запретил это сделать.
Теперь Днепровский городской совет отстаивает решение в суде. Заммэра Михаил Лысенко рассказал в программе "Грани", что в ближайшее время подорожание всё-таки состоится.
Электротранспорт Днепра
Информатор
"Мы обязательно будем отстаивать наше решение. У меня нет никаких сомнений, что все плюсы в нашу сторону. У нас экономически обосновано повышение тарифа на проезд в электротранспорте", – рассказал заместитель мэра.
Также Лысенко назвал сроки поднятия стоимости проезда:
"Повышение тарифа произойдет в течение месяца. Мы обязательно проинформируем об этом всех жителей Днепра", – добавил чиновник.
Заммэра Михаил Лысенко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре могут повысить стоимость проезда в маршрутках после улучшения качества обслуживания.
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