В Днепре выявили новые случаи COVID-19: актуальные данные

София Закревская Жизнь города 10:10, 14.08.2020

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, в Днепре зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 827 жителей города. 14 днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 167 человек. В тяжелом состоянии находятся четыре пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 660 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине за сутки заразились рекордные 1732 человека.

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Днепр Жизнь города

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