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7 мая • обновлено в 18:25
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В Днепре выявили коронавирус в ОГА и облсовете: всплыли данные о десятках больных

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В Днепропетровской областной государственной администрации и областном совете 7 мая зафиксировали вспышку коронавируса.

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Заболевание подтвердили у 21 сотрудника, сообщил на своей странице в Facebook экс-нардеп Андрей Денисенко. По информации OBOZREVATEL, COVID-19 у главы облсовета Святослава Олейника не обнаружили.

В Днепре выявили коронавирус в ОГА и облсовете

В Днепре выявили коронавирус в ОГА и облсовете

"Эту информацию мне только сообщил компетентный источник из правоохранительных органов и подтвердил другой, из органов государственной власти, отметив, что наверху принято решение о ее нераспространении, якобы с целью предотвратить панику среди населения области", – рассказал Денисенко.

Официально на сайте Днепропетровской ОГА сообщают только об одном инфицированном сотруднике. Отмечается, что результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 человек, которые контактировали с больным.

"Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведены в удаленный режим работы. Среди них и контактные лица", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, уточнив, что получил негативный результат теста.

Всего на Днепропетровщине по состоянию на 7 мая зафиксировано 624 случая COVID-19. Область находится в тройке лидеров по количеству больных коронавирусом в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвержден уже 13 691 случай инфицирования COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а зачем в обозе опубликовали - ох теперь паника начнется... среди работников ОГА. И вряд ли будет паника среди населения.
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Днепр Жизнь города

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