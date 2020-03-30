В Днепре вырыли сотни могил для умерших от коронавируса. Фото

В Днепре вырыли 400 ям под могилы для умерших от коронавируса.

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О готовности к распространению эпидемии коронавируса рассказал городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", – написал он.

В Днепре вырыли сотни могил для умерших от коронавируса dnipro.depo.ua

Отметим, что в Днепре по состоянию на 30 марта зафиксировано пять случаев COVID-19. При этом один из больных выздоровел и уже выписан из больницы. Всего в Украине лабораторно подтверждены 480 случаев коронавирусной инфекции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Новомосковск Днепропетровской области у заболевшего коронавирусом COVID-19 местного жителя медики несколько дней не могли диагностировать инфекцию.

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