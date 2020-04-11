В Днепре выросло количество заболевших коронавирусом: свежая статистика

По состоянию на утро 11 апреля, в Днепре количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло с 14 до 15.

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Еще 11 пациентов находятся на лечении. 12 человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Всего в городе получено 83 отрицательных ответов от системы ПЦР. По данным Министерства здравоохранения по состоянию на утро 11 апреля всего в Днепропетровской области зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом.

В Днепре выросло количество заболевших коронавирусом pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре завод, который производил мусорные пакеты, начал выпускать пакеты для дыхания. Завод заменил производство по просьбе врачей.

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