В Днепре выделили землю под новый аэропорт: где построят

Власть Днепропетровской области передала почти 200 гектаров земли в Днепровском районе города в постоянное пользование государственному предприятию "Фининпро".

В этом году там приступят к масштабному строительству взлетно-посадочной полосы нового аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Продолжаем работу над проектом строительства аэропорта в Днепропетровской области. Важный этап – землеотвод. Днепропетровская облгосадминистрация уже передала 17 земельных участков ГП "Фининпро". Это предприятие, которое подчиняется Министерству инфраструктуры. "Финипро" распоряжается средствами на взлетно-посадочную полосу", – рассказал глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Аэропорт в Днепре Бизнес-визит

Большая часть будущей строительной площадки – земельный участок площадью 198 гектаров находится в селе Новоалександровка. Еще 10 участков – собственность Днепровской районной администрации и частных предпринимателей. Соответствующие документы на землю под строительство взлетно-посадочной полосы должны быть готовы в кратчайшие сроки.

Международный аэропорт на Днепропетровщине построят на условиях государственно-частного партнерства. Длина взлетно-посадочной полосы 3200 метров, с современной навигационной и светосигнальной системами. За новый VIP и международный терминал в едином комплексе отвечает инвестор – украинская промышленно-финансовая группа DCH.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно с 107 людьми на борту упало на жилые районы.