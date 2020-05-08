В Днепре вспышка коронавируса зафиксирована в апелляционном суде: что известно

В Днепровском апелляционном суде зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 7 мая COVID-19 подтвердили у четырех работников.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщили на официальной странице суда в Facebook. Отмечается, что администрация срочно обратилась в департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА относительно необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса.

С начала карантина было сокращено посещение здание суда гражданами и установлен особый режим работы, однако суд до настоящего времени работает в штатном режиме.

В Днепре вспышка коронавируса зафиксирована в апелляционном суде regnum.ru

"Даже в условиях военного и чрезвычайного положения работа судов не может быть приостановлена, то есть не может быть ограничено конституционное право человека на судебную защиту. Просим принять меры для проведения срочного тестирования всех работников суда для своевременного изолирования всех инфицированных COVID-19. Важно не только обезопасить судей и работников аппаратов судов от распространения вируса, а и самих посетителей судов, чтобы они не подвергались опасности", – говорится в обращении председателя Днепровского апелляционного суда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной государственной администрации и областном совете 7 мая зафиксировали вспышку коронавируса. Заболевание подтвердили минимум у 21 сотрудника.