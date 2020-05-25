В Днепре вспыхнул скандал с тестами на COVID-19: уволен директор лаборатории

Алина Рашевская Жизнь города 13:30, 25.05.2020

Скандал с ПЦР-тестами на COVID-19 на Днепропетровщине закончился увольнением главы областного лабораторного центра Александра Штепы.

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Соответствующее решение было принято по итогам проверок комиссий Минздрава и правоохранительных органов. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов тестирования, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра
Коллаж

За минувшие выходные работа центра была полностью восстановлена. За субботу и воскресенье провели около тысячи проб. По состоянию на 25 мая вопрос с задержкой проведения тестов в области решен. Исполнять обязанности директора Лабораторного центра временно будет Похмурко Инна Витальевна.

Пресс-служба Днепропетровского областного совета
Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, где была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 мая отменила карантин. С этого дня вход в монастырь не будет охраняться представителями полиции.

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