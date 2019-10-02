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2 октября • обновлено в 11:21
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В Днепре временно перестали ходить троллейбусы

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В связи с аварией высоковольтного кабеля между тяговой и питающей подстанцией в Днепре 2 октября обесточена троллейбусная контактная сеть по жилому массиву Победа.

Маршруты троллейбусов №10 и №12 двигаются до кольца по улице Космической, сообщили в коммунальном предприятии "Днепровский электротранспорт".

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Сотрудники КП начали поиск места повреждения высоковольтного кабеля для начала проведения аварийных работ. Время устранения неисправности пока неизвестно.

В Днепре произошла авария на троллейбусной контактной сети

В Днепре произошла авария на троллейбусной контактной сети

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре появились новые автобусы большой вместительности. С целью уничтожения обычных маршруток, в город завезли большие автобусы от нового перевозчика ООО "Днипробас".

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Украина Днепр
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