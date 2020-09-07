В Днепре врачи спасли жизнь роженице и малышу прямо в приемном покое

В Днепре в больнице имени Мечникова врачи приняли роды в экстремальных условиях.

Беременной девушке пришлось провести экстренное кесарево сечение прямо в приемном покое больницы, сообщила Ирина Китова на своей странице в Facebook.

Как стало известно, роженицу доставили в больницу с кровотечением и геморрагическим шоком – она была без сознания.

Чтобы сохранить жизнь роженице и ее ребенку, врачи были вынуждены провести экстренное кесарево сечение прямо в приемном покое больницы. В силу особой тяжести состояния транспортировка была исключена.

"Путем экстренного кесарево сечения на свет появился мальчуган! Сегодня без фамилий! Но вы все знаете, как я вам благодарна! ПДО, ургентные анесты, ургентный оперблок, мои любимые акушеры, неонатологи и, конечно же, 1-я реанимация – вы крутые, правда! Вы – профи! Горжусь вами!", – написала врач.

Теперь врачи борются за здоровье мамочки и ее малыша.

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