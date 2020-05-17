В Днепре врачи спасли девушку, которая потеряла двойню из-за коронавируса

Игорь Кравченко Жизнь города 15:43, 17.05.2020 Обновлено: 16:02, 17.05.2020

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи вывели из комы жительницу Марганца, которая потеряла двойню.

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Родственникам девушки удалось уже с ней увидеться и пообщаться. Об этом сообщили на странице "Типовий Марганець" в Facebook.

"Добрый день всем, кто переживает за Валюшу. Вчера всей нашей семьей ездили к Валюше, она лежит на первом этаже, мы ее видели и общались через окно. Как она была рада нас увидеть. Лежать в "аквариуме", когда к тебе все приходят в "скафандрах", нелегко. По словам дежурного врача, ей лучше, она активна, контактна, ходит, хорошо кушает", – рассказала родственница девушки Лилия Плотник.

Врачи спасли девушку, которая потеряла двойню
Facebook/Типовий Марганець

Также родственница девушки поблагодарила врачей за спасение девушки и всех, кто за нее переживал. На данный момент врачи ждут результата последнего ПЦР-теста, чтобы перевести ее в другое отделение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине женщина с коронавирусом потеряла двойню на позднем сроке. Она поступила в больницу с жалобой на ухудшение самочувствия. УЗИ показало внутриутробную гибель плодов.

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